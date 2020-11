Vigili ‘a luci rosse’ a Roma | tra denunce per violenza sessuale e misteri E’ una vendetta?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 novembre 2020) Ha fatto scandalo e da ieri non si fa altro che parlare dei due agenti in servizio al campo rom di Tor di Quinto che, durante una pausa, avrebbero approfittato di questo per consumare un rapporto. Dimenticandosi però la radio di servizio accesa, con l’audio che sarebbe stato ascoltato e registrato dagli altri colleghi. A quanto pare, la centrale operativa e gli altriin servizio quella notte non avrebbero mai registrato e ascoltato l’audio, eppure quel file al Comando è stato inviato. Chi lo ha inoltrato? Ma la vicenda si fa ancora più intrinsecata: parrebbe che la vigilessa coinvolta recentemente abbia sporto denuncia per. E non sarebbe neanche la prima volta: qualche anno fa aveva presentato denuncia, questa volta nei confronti di un altro collega, sempre per abusi sessuali. C’è poi ...