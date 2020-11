Un documentario su Taylor Swift in arrivo su Disney+: ecco Folklore The Long Pond Studio Sessions (Di martedì 24 novembre 2020) Su Disney+ sta per arrivare un documentario su Taylor Swift per una full immersion nei retroscena di Folklore, il nuovo album in Studio. La novità si chiama proprio Folklore: The Long Pond Studio Sessions e sarà disponibile a partire da domani 25 novembre su Disney+, la piattaforma ufficiale degli appassionati Disney e non solo. La popstar lo ha annunciato con un teaser pubblicato su Twitter: “Questo film non lo avete ancora visto”, ha scritto la cantautrice, e nel filmato riferisce ai suoi fan che Folklore è l’album che permette a chiunque di vivere appieno i propri sentimenti e di accorgersi di aver bisogno di un bel pianto. Ricordiamo, inoltre, che il disco è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Susta per arrivare unsuper una full immersion nei retroscena di, il nuovo album in. La novità si chiama proprio: Thee sarà disponibile a partire da domani 25 novembre su, la piattaforma ufficiale degli appassionati Disney e non solo. La popstar lo ha annunciato con un teaser pubblicato su Twitter: “Questo film non lo avete ancora visto”, ha scritto la cantautrice, e nel filmato riferisce ai suoi fan cheè l’album che permette a chiunque di vivere appieno i propri sentimenti e di accorgersi di aver bisogno di un bel pianto. Ricordiamo, inoltre, che il disco è ...

