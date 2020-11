**Sud: Svimez, si allarga divario di sviluppo tra Nord e Sud** (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - La lunga crisi che ha interessato l'area meridionale, il ritmo insufficiente dalla successiva ripresa sfociata nella stagnazione del 2019, hanno avuto come inevitabile conseguenza l'allargamento del divario di sviluppo tra il Nord e il Sud del Paese. Nel 2019 il prodotto per abitante è stato nel Mezzogiorno pari al 55,1% del dato rilevato nel Centro-Nord, valore inferiore ai livelli pre-crisi (57,0% nel 2007). E' quanto emerge dal rapporto Svimez sul Mezzogiorno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - La lunga crisi che ha interessato l'area meridionale, il ritmo insufficiente dalla successiva ripresa sfociata nella stagnazione del 2019, hanno avuto come inevitabile conseguenza l'mento delditra ile il Sud del Paese. Nel 2019 il prodotto per abitante è stato nel Mezzogiorno pari al 55,1% del dato rilevato nel Centro-, valore inferiore ai livelli pre-crisi (57,0% nel 2007). E' quanto emerge dal rapportosul Mezzogiorno.

TV7Benevento : **Sud: Svimez, si allarga divario di sviluppo tra Nord e Sud**... - corazza_luisa : #universita: aumentano le iscrizioni soprattutto al #centro e al #sud. Nuovi equilibri territoriali in tempo di… - mareamistral : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #25novembre @Radio1Rai H7:30 #Regioni e colori, arrivo del commissario in #Calabria, piano #… - giorgiozanchini : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #25novembre @Radio1Rai H7:30 #Regioni e colori, arrivo del commissario in #Calabria, piano #… - Radio1Rai : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #25novembre @Radio1Rai H7:30 #Regioni e colori, arrivo del commissario in #Calabria, piano #… -