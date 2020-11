Spostamenti fuori Comune, via libera (Di martedì 24 novembre 2020) di Erika Noschese Sì agli Spostamenti fuori Comune per recarsi da barbieri e parrucchieri anche in provincia di Salerno. Il prefetto Francesco Russo fa un passo indietro e concede ai clienti di potersi recare in comuni contigui per andare dal barbiere o dal parrucchiere di fiducia, previo appuntamento. Con una nota ufficiale, il Prefetto di Salerno ha, infatti, comunicato che, “in considerazione dell’attualità della problematica ed in risposta alle sollecitazioni della Cna, tenuto conto della evoluzione dell’interpretazione della disposizione in questi giorni, si ritiene di poter condividere l’orientamento secondo cui sono possibili Spostamenti al di fuori del Comune di residenza o domicilio e abitazione per recarsi nei saloni di barbieri e parrucchieri in comuni contigui, previo ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 24 novembre 2020) di Erika Noschese Sì agliper recarsi da barbieri e parrucchieri anche in provincia di Salerno. Il prefetto Francesco Russo fa un passo indietro e concede ai clienti di potersi recare in comuni contigui per andare dal barbiere o dal parrucchiere di fiducia, previo appuntamento. Con una nota ufficiale, il Prefetto di Salerno ha, infatti, comunicato che, “in considerazione dell’attualità della problematica ed in risposta alle sollecitazioni della Cna, tenuto conto della evoluzione dell’interpretazione della disposizione in questi giorni, si ritiene di poter condividere l’orientamento secondo cui sono possibilial dideldi residenza o domicilio e abitazione per recarsi nei saloni di barbieri e parrucchieri in comuni contigui, previo ...

porto ercole «Sostieni le attività locali». È l'appello dei commercianti di Porto Ercole. Per chi ha un'impresa sono momenti difficili: con l'entrata della Toscana tra le regioni rosse per il rischio ...

Il Covid ha inciso su lavoro e vita privata, praticamente nessuno può dirsi "salvo". Per quanto riguarda gli effetti sul mercato immobiliare c'è la questione seconde case che da un lato diventano una ...

