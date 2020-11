Sopravvive a Covid, malaria, dengue e al morso di un cobra reale: l’incredibile storia di Ian Jones (Di martedì 24 novembre 2020) India: Sopravvive a malaria, dengue e Covid e morso di un cobra reale Un cittadino britannico, Ian Jones, già contagiato dal Covid-19, è stato dimesso dalla terapia intensiva due giorni dopo essere stato morso da un cobra reale nella città di Jodhpur, nello Stato indiano del Rajastan. La famiglia dell’uomo, che si è trasferito in India pochi mesi fa e dall’inizio della sua permanenza ha già contratto la malaria, la dengue e il Coronavirus. Lo riporta l’agenzia Agi. Jones, che dirige un’Ong dedicata al sostegno ai poveri, al momento del ricovero aveva perso la vista e non riusciva a muovere gli arti. Sia la cecità che la paralisi si ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020) India:di unUn cittadino britannico, Ian, già contagiato dal-19, è stato dimesso dalla terapia intensiva due giorni dopo essere statoda unnella città di Jodhpur, nello Stato indiano del Rajastan. La famiglia dell’uomo, che si è trasferito in India pochi mesi fa e dall’inizio della sua permanenza ha già contratto la, lae il Coronavirus. Lo riporta l’agenzia Agi., che dirige un’Ong dedicata al sostegno ai poveri, al momento del ricovero aveva perso la vista e non riusciva a muovere gli arti. Sia la cecità che la paralisi si ...

MartinelliLm : @MinisteroSalute @istsupsan Sig.Locatelli lo sperimenti lei il vaccino anti Covid a Gennaio,se sopravvive lo faremo anche noi. - pimpi59 : Poiché gli intoppi ci saranno, per come abbiamo visto andare le cose in questi 8 mesi, direi che la mia ipotesi di… - Periferiacapit1 : Reportage dall'Italia tricolore: Roma Tra teatro e aule studio, viaggio nella Roma che sopravvive all'aperto… - ElisaTasca : RT @a_leone93: La rotta atlantica adesso è la più mortale (1 su 24 migranti non sopravvive alla traversata). Incidono #Covid, #crisiclimati… - a_leone93 : La rotta atlantica adesso è la più mortale (1 su 24 migranti non sopravvive alla traversata). Incidono #Covid,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sopravvive Covid India: sopravvive a malaria, dengue e Covid, ora è ricoverato per il morso di un cobra reale Sputnik Italia Aerei, nel 2020 «spariti» 2,7 miliardi di passeggeri (e 421 miliardi di ricavi)

La ripresa e il ritorno ai livelli pre-Covid «richiederanno anni», stima Pearce che è l’uomo dei numeri all’interno dell’associazione. «Le compagnie in questi mesi hanno accumulato 220 miliardi di ...

“Per salvare i vecchietti roviniamo la vita ai giovani”: il post del consigliere di Pavia

Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, ce l’ha con chi non fa uscire i giovani per salvare i “vecchi” dal Coronavirus. Non fanno uscire i giovani, stanno rovinando la vita ai giovani, per s ...

La ripresa e il ritorno ai livelli pre-Covid «richiederanno anni», stima Pearce che è l’uomo dei numeri all’interno dell’associazione. «Le compagnie in questi mesi hanno accumulato 220 miliardi di ...Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, ce l’ha con chi non fa uscire i giovani per salvare i “vecchi” dal Coronavirus. Non fanno uscire i giovani, stanno rovinando la vita ai giovani, per s ...