Senhit e Luca Tommassini lanciano la challenge #DanceForPangea

(Di martedì 24 novembre 2020) Domani, mercoledì 25 Novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per questa occasione,lanceranno una una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per Fondazione Pangea Onlus, che si occupa delle donne e dei loro figli, contro la violenza domestica. La coppia artistica darà il via a unacon una serie di nuove coreografie sulle note della cover di Waterloo degli ABBA. L’obbiettivo è diventare virali per raccogliere nuove donazioni e per far conoscere il più possibile il nome di questa Fondazione., il progetto Piccoli Ospiti In seguito alla situazione di emergenza sanitaria che ha costretto in casa molte persone, sono aumentati i conflitti tra le mura ...