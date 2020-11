Ronaldo e Morata trascinano la Juve agli ottavi di Champions (Di mercoledì 25 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – La Juventus stacca in extremis ma con due turni d'anticipo il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League. All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri allenati da Andrea Pirlo hanno superato il Ferencvaros per 2-1. La Juventus, infatti, era partita con il freno a mano tirato, incapace di andare a far male dalle parti del portiere Dibusz, forse memore del 4-1 dell'andata e convinta di affondare facilmente nella metà campo neroverde. E invece ad affondare per primo è stato il Ferencvaros al 19? con l'albanese Uzuni che su cross dalla destra del norvegese Nguen alzato da una deviazione involontaria di Alex Sandro si è trovato la palla sui piedi e anticipando Cuadrado ha insaccato da distanza ravvicinata. Al 35? la Juventus ha trovato il pareggio con il solito Cristiano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Lantus stacca in extremis ma con due turni d'anticipo il biglietto per glidi finale diLeague. All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri allenati da Andrea Pirlo hanno superato il Ferencvaros per 2-1. Lantus, infatti, era partita con il freno a mano tirato, incapace di andare a far male dalle parti del portiere Dibusz, forse memore del 4-1 dell'andata e convinta di affondare facilmente nella metà campo neroverde. E invece ad affondare per primo è stato il Ferencvaros al 19? con l'albanese Uzuni che su cross dalla destra del norvegese Nguen alzato da una deviazione involontaria di Alex Sandro si è trovato la palla sui piedi e anticipando Cuadrado ha insaccato da distanza ravvicinata. Al 35? lantus ha trovato il pareggio con il solito Cristiano ...

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Morata Juventus-Ferencvaros 2-1, gol e highlights. Rimonta firmata Ronaldo-Morata: bianconeri qualificati agli ottavi Corriere dell'Umbria Juventus-Ferencvaros 2-1: Morata in extremis, c'è il pass per gli ottavi

Ronaldo la riacciuffa, dopo il gol a freddo di Uzuni, Morata la lancia alla fase ad eliminazione diretta, e pazienza se per 85 minuti la Juve fatica e va in affanno contro il fanalino di coda ...

La Juventus dice grazie a Morata

La Juventus dice grazie ad Alvaro Morata. In pieno recupero il gol dello spagnolo è ... Non contento l'attaccante del Ferencvaros ha esultato imitando Cristiano Ronaldo. Una grande emozione per l'ex ...

