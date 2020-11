Prova a rubare un’auto nella notte: beccato e arrestato dalla Polizia (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNelle prime ore della notte di oggi, 24 novembre, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Sezione Volanti hanno tratto in arresto un pregiudicato, originario del napoletano, perché resosi responsabile di un tentativo di furto aggravato di un’autovettura. Trascorsa da poco la mezzanotte, presso il numero unico di emergenza del Commissariato giungeva una segnalazione di un cittadino di movimenti sospetti nei pressi di un’auto in sosta nella centrale via Tafuri. Gli agenti di pattuglia prontamente giungevano sul posto e, nei pressi di una city car ivi parcheggiata, con il paraurti anteriore già smontato, individuavano un uomo che, abbandonando sulla strada alcuni attrezzi, si dava a precipitosa fuga, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNelle prime ore delladi oggi, 24 novembre, gli agenti delladi Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Sezione Volanti hanno tratto in arresto un pregiudicato, originario del napoletano, perché resosi responsabile di un tentativo di furto aggravato divettura. Trascorsa da poco la mezza, presso il numero unico di emergenza del Commissariato giungeva una segnalazione di un cittadino di movimenti sospetti nei pressi diin sostacentrale via Tafuri. Gli agenti di pattuglia prontamente giungevano sul posto e, nei pressi di una city car ivi parcheggiata, con il paraurti anteriore già smontato, individuavano un uomo che, abbandonando sulla strada alcuni attrezzi, si dava a precipitosa fuga, ...

Ultime Notizie dalla rete : Prova rubare Roma, prova a rubare un'auto: rincorso e arrestato da due agenti di polizia Il Messaggero Huawei Watch Fit: il piccolo smartwatch alla prova della corsa

Abbiamo testato con sessioni di allenamento di corsa lo smartwatch Huawei Watch Fit. A dispetto delle dimensioni compatte e del costo ridotto offre tutto quello che serve per tenere traccia dei propri ...

Ladri provano a spaccare il bancomat ma non ci riescono: tentato furto alla Banca Ter di Premariacco

PREMARIACCO. Ladri in azione al bancomat della filiale Banca Ter di Premariacco nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 novembre. Ma il piano dei malviventi non è riuscito. Stando ai primi controlli e ...

