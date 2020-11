Pirlo: “Siamo stati superficiali, bisognava entrare in campo con un altro atteggiamento” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria stentata sul Ferencvaros:“L’obiettivo era quello di entrare in campo con un altro atteggiamento, lo avevamo detto prima della partita. Però, si sa, quando si giocano queste partite apparentemente semplici vai incontro a delle difficoltà. Siamo stati superficiali e poi devi fare una partita a rincorrere.Arthur gioca troppo corto? Stasera si è intestardito, ha portato troppo la palla e cercato soluzioni più semplici e dirette anzichè aprire il campo e provare a metterli in difficoltà maggiori. Deve avere più visione di gioco, su questo aspetto può migliorare.Il Ferencvaros? Sono venuti a fare la loro partita, come avevano fatto in Ungheria, dovevamo trovare il momento giusto per attaccare e quando lo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Andreaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria stentata sul Ferencvaros:“L’obiettivo era quello diincon unatteggiamento, lo avevamo detto prima della partita. Però, si sa, quando si giocano queste partite apparentemente semplici vai incontro a delle difficoltà. Siamoe poi devi fare una partita a rincorrere.Arthur gioca troppo corto? Stasera si è intestardito, ha portato troppo la palla e cercato soluzioni più semplici e dirette anzichè aprire ile provare a metterli in difficoltà maggiori. Deve avere più visione di gioco, su questo aspetto può migliorare.Il Ferencvaros? Sono venuti a fare la loro partita, come avevano fatto in Ungheria, dovevamo trovare il momento giusto per attaccare e quando lo ...

