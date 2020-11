Palestrina, “L’ Amore non uccide” dai social per le donne (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) A Palestrina il 25 novembre avrà luogo la quarta edizione dell’ approfondimento tematico “L‘ Amore NON UCCIDE“. L’ appuntamento del 2020, a causa dell’ emergenza Coronavirus, si articolerà in maniera differente, rispetto al passato: trasmessa integralmente sulla Pagina Fb della Cittá di Palestrina. Ad introdurre sarà Lorella Federici, assessore al ramo nella Giunta del sindaco Mario Moretti, che illustrerà il programma attraverso anticipazioni e contributi VIDEO in cui prenderà la parola anche Anna Silvia Angelini, Presidente dell’importante Associazione Indipendente “donne europee AIDE Nettuno” contro la violenza sulle donne, oltre che autrice del libro “La violenza declinata” che le è valso numerosi riconoscimenti per il suo impegno sociale. A seguire interverrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 novembre 2020) Ail 25 novembre avrà luogo la quarta edizione dell’ approfondimento tematico “L‘NON UCCIDE“. L’ appuntamento del 2020, a causa dell’ emergenza Coronavirus, si articolerà in maniera differente, rispetto al passato: trasmessa integralmente sulla Pagina Fb della Cittá di. Ad introdurre sarà Lorella Federici, assessore al ramo nella Giunta del sindaco Mario Moretti, che illustrerà il programma attraverso anticipazioni e contributiin cui prenderà la parola anche Anna Silvia Angelini, Presidente dell’importante Associazione Indipendente “europee AIDE Nettuno” contro la violenza sulle, oltre che autrice del libro “La violenza declinata” che le è valso numerosi riconoscimenti per il suo impegnoe. A seguire interverrà ...

CorriereCitta : Palestrina, “L’ Amore non uccide” dai social per le donne - CorriereCitta : “L’amore non uccide”, mercoledì 25 novembre la quarta edizione in diretta streaming sulla pagina del Comune di Pale… - NOTIZIEWEBLIVE : 'L'amore non uccide' in diretta streaming sulla pagina del Comune di Palestrina - - TeleradioNews : Il sindaco di Palestrina, Mario Moretti, premia l’operato di 'AET', dai vertici agli operatori on the road: “azien… - TeleradioNews : Palestrina (RM). Comune, raccolta differenziata: sindaco entusiasta per l’operato dell’azienda ‘AET’… -