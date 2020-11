Non solo Blinken. Chi farà la politica estera di Joe Biden (Di martedì 24 novembre 2020) Tre settimane dopo avere perso le elezioni presidenziali, Donald Trump ha dato via libera all’inizio della transizione dei poteri. L’annuncio via tweet ieri sera: “Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, responsabile della General Services Administration, ndr) e il suo team facciano ciò che è necessario fare in riferimento all’avvio dei protocolli di transizione e ho detto al mio team di fare lo stesso”. Finora, la Murphy aveva di fatto bloccato l’inizio del processo di transizione, compresi i briefing dell’intelligence al presidente eletto e l’accesso del suo staff a uffici, funzionari e risorse federali. La svolta è giunta alla fine di una giornata fitta di nomine da parte del presidente eletto Joe Biden e dopo che il Michigan aveva certificato risultato elettorale, riconoscendo all’unanimità la vittoria nello Stato di ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) Tre settimane dopo avere perso le elezioni presidenziali, Donald Trump ha dato via libera all’inizio della transizione dei poteri. L’annuncio via tweet ieri sera: “Nel miglior interesse del nostro Paese sto raccomandando che Emily (Murhpy, responsabile della General Services Administration, ndr) e il suo team facciano ciò che è necessario fare in riferimento all’avvio dei protocolli di transizione e ho detto al mio team di fare lo stesso”. Finora, la Murphy aveva di fatto bloccato l’inizio del processo di transizione, compresi i briefing dell’intelligence al presidente eletto e l’accesso del suo staff a uffici, funzionari e risorse federali. La svolta è giunta alla fine di una giornata fitta di nomine da parte del presidente eletto Joee dopo che il Michigan aveva certificato risultato elettorale, riconoscendo all’unanimità la vittoria nello Stato di ...

Giorgiolaporta : Migliaia di persone che non hanno mai fatto il test, risultano positive al #COVID19. Questo avviene nella… - trash_italiano : Aspetto solo che Zia Malgy entri per dire 'tesoro non me ne frega un gacchio di voi' #GFVIP - peppeprovenzano : 11 anni fa veniva assassinata #LeaGarofalo, collaboratrice di giustizia, madre di Denise. Ha combattuto la ‘ndrangh… - sisterable : Magari 0ppini se ne andasse, ma temo sia tutta scena e alla fine non lo schioderà nessuno da là ci sta solo illuden… - marry_me_chuck : RT @__occhiprofondi: Tommaso: 'Io non ti avrei lasciato qui da solo' 'Se lui se ne va per me è difficile continuare' Francesco: 'Non gli pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo G2g, Edf, Tempest e non solo. Tutte le mire di Leonardo Startmag Web magazine Gli alunni tornano in classe accanto al compagno disabile

In venti hanno risposto all’appello della preside della scuola media di Montemurlo. Si affiancheranno a rotazione all’insegnante di sostegno per aiutare il loro amico ...

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Giulia Salemi? Il retroscena: «Chiacchierava solo con Briatore»

Non corre buon sangue tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Lo ha raccontato Alfonso Signorini, raccontando di un litigio tra le due prima dell'ingresso nella ...

In venti hanno risposto all’appello della preside della scuola media di Montemurlo. Si affiancheranno a rotazione all’insegnante di sostegno per aiutare il loro amico ...Non corre buon sangue tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Lo ha raccontato Alfonso Signorini, raccontando di un litigio tra le due prima dell'ingresso nella ...