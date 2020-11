Nek ricoverato in ospedale: “Ho avuto un incidente”, come sta adesso (Di martedì 24 novembre 2020) Negli ultimi giorni, Nek ha fatto molto preoccupare i suoi fan per essere sparito da ogni social. Essendo di solito molto attivo, questa assenza ha creato scompiglio tra i suoi seguaci, che non capivano cosa stesse succedendo al cantante. Ma a fare chiarezza ci ha pensato il diretto interessato, che ha rotto il silenzio e ha spiegato cosa lo ha tenuto ‘impegnato’ in questi giorni. Nek ha, infatti, raccontato di aver avuto un incidente e per questo motivo si trova al momento ricoverato in ospedale. Ma vediamo meglio cosa è successo al cantante. “Ho subito un intervento alla mano”: ecco come sta adesso Nek Dopo giorni di assenza su tutti i i social, finalmente, Nek ha deciso di rompere il silenzio e spiegare cosa gli fosse accaduto. Infatti, il cantante è stato protagonista di uno spiacevole incidente a ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 24 novembre 2020) Negli ultimi giorni, Nek ha fatto molto preoccupare i suoi fan per essere sparito da ogni social. Essendo di solito molto attivo, questa assenza ha creato scompiglio tra i suoi seguaci, che non capivano cosa stesse succedendo al cantante. Ma a fare chiarezza ci ha pensato il diretto interessato, che ha rotto il silenzio e ha spiegato cosa lo ha tenuto ‘impegnato’ in questi giorni. Nek ha, infatti, raccontato di averun incidente e per questo motivo si trova al momentoin. Ma vediamo meglio cosa è successo al cantante. “Ho subito un intervento alla mano”: eccostaNek Dopo giorni di assenza su tutti i i social, finalmente, Nek ha deciso di rompere il silenzio e spiegare cosa gli fosse accaduto. Infatti, il cantante è stato protagonista di uno spiacevole incidente a ...

radioarcade24 : RADIO ARCADE 24 - Nek ricoverato in ospedale dopo un incidente casalingo - - radioarcade24 : Nek ricoverato in ospedale dopo un incidente casalingo - RADIO ARCADE 24 - - zazoomblog : Nek ricoverato in ospedale: fan preoccupati il messaggio social - #ricoverato #ospedale: #preoccupati… - IncontriClub : Nek ricoverato in ospedale: “Ora sto bene e questa è la cosa più importante” - zazoomblog : Nek ricoverato in ospedale: fan preoccupati il messaggio social - #ricoverato #ospedale: #preoccupati -