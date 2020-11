Nek in ospedale fa spaventare i fan: “Confido che le cose vadano per il meglio…” (Di martedì 24 novembre 2020) “Sono ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso e? la cosa piu? importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi daro? notizie, confido che le cose vadano per il meglio”. Postando uno scatto dal letto dell’ospedale Nek svela sui social di essere stato vittima di un incidente nella sua casa di campagna e aggiorna i follower sulle sue condizioni, suscitando le immediate reazioni di fan e colleghi che gli augurano pronta guarigione. “Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… “, scrive Nek nel post pubblicato su Instagram: “Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato”, continua il cantautore che, dal letto d’ospedale, mostra la mano fasciata. Nessun ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 24 novembre 2020) “Sono ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso e? la cosa piu? importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi daro? notizie, confido che leper il meglio”. Postando uno scatto dal letto dell’Nek svela sui social di essere stato vittima di un incidente nella sua casa di campagna e aggiorna i follower sulle sue condizioni, suscitando le immediate reazioni di fan e colleghi che gli augurano pronta guarigione. “Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… “, scrive Nek nel post pubblicato su Instagram: “Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo inricoverato”, continua il cantautore che, dal letto d’, mostra la mano fasciata. Nessun ...

