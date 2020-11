Minecraft usa il pugno di ferro: permaban a chi viola le linee guida (Di martedì 24 novembre 2020) Mojang Studio ha annunciato di aver apportato alcuni miglioramenti per quanto riguarda la moderazione alla versione Bedrock di Minecraft. In questo modo i moderatori saranno in grado di bannare permanentemente tutti i giocatori che non si atterranno alle linee guida. I giochi per giocatore singolo non saranno moderati. La versione Bedrock di Minecraft è l'edizione "principale" e l'edizione Java non sarà influenzata da questa modifica. Minecraft ha sempre avuto la possibilità di bannare i giocatori dai singoli server, ma questa nuova opzione li banna in modo permanente. "I moderatori possono distribuire permaban che si estendono a tutte le versioni di Minecraft (eccetto Minecraft Dungeons) al fine di colpire gravi reati, destinati a causare danneggiare ... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020) Mojang Studio ha annunciato di aver apportato alcuni miglioramenti per quanto riguarda la moderazione alla versione Bedrock di. In questo modo i moderatori saranno in grado di bannare permanentemente tutti i giocatori che non si atterranno alle. I giochi per giocatore singolo non saranno moderati. La versione Bedrock diè l'edizione "principale" e l'edizione Java non sarà influenzata da questa modifica.ha sempre avuto la possibilità di bannare i giocatori dai singoli server, ma questa nuova opzione li banna in modo permanente. "I moderatori possono distribuireche si estendono a tutte le versioni di(eccettoDungeons) al fine di colpire gravi reati, destinati a causare danneggiare ...

