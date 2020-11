Mad Rat Dead - recensione

Leggi su eurogamer

(Di martedì 24 novembre 2020) Avete mai sentito quel detto "i topi hanno il ritmo nel sangue"? No eh, forse però un unico topo capace di muoversi a tempo di musica esiste, ma per farcela deve prima morire. Questa è la storia proprio di quel topo, che dopo essere stato sacrificato sull'altare della ricerca attende di seguire la luce bianca che lo conduce al riposo eterno. Ma la luce tarda ad arrivare e il topino in questione viene graziato. Gli viene concessa la possibilità di tornare (temporaneamente) in vita... beh, quasi vita visto che risorgerà sotto forma di topo-zombie con un unico obiettivo: vendicarsi degli scienziati che hanno straziato il suo corpo per fare non ben precisati esperimenti. Tale premessa a dir poco bizzarra fa da sfondo ad un ibrido rhythm-platform colorato, folle e velocissimo. Vi avvertiamo, se non siete avvezzi ai giochi musicali e i vostri riflessi non sono più quelli di un tempo, forse ...