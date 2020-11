Lazio: il manager Peruzzi minaccia di andarsene (Di martedì 24 novembre 2020) La Lazio non può stare tranquilla nemmeno un secondo. In queste settimane è stata protagonista di alcuni episodi che hanno fatto molto innervosire il presidente Lotito. Prima il caso dei tamponi nel quale è stata coinvolta anche la Procura, poi la discussione con Luis Alberto accusato di non essere riconoscente. Ora lo strappo con Peruzzi. Lazio: cos’è successo con Peruzzi? Angelo Peruzzi è uno degli ex portieri della Lazio. Ha vestito la maglia biancoceleste per sette anni, dal 2000 al 2007 quando poi si è ritirato. Nel 2016 dopo aver indossato anche i panni dell’allenatore è tornato nel club di Roma ed è diventato club manager. Peruzzi è uno degli uomini di cui Lotito si fida di più: dotato di grande esperienza e professionalità, è uno dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020) Lanon può stare tranquilla nemmeno un secondo. In queste settimane è stata protagonista di alcuni episodi che hanno fatto molto innervosire il presidente Lotito. Prima il caso dei tamponi nel quale è stata coinvolta anche la Procura, poi la discussione con Luis Alberto accusato di non essere riconoscente. Ora lo strappo con: cos’è successo con? Angeloè uno degli ex portieri della. Ha vestito la maglia biancoceleste per sette anni, dal 2000 al 2007 quando poi si è ritirato. Nel 2016 dopo aver indossato anche i panni dell’allenatore è tornato nel club di Roma ed è diventato clubè uno degli uomini di cui Lotito si fida di più: dotato di grande esperienza e professionalità, è uno dei ...

