Iva Zanicchi e il Covid | salvata da un inviato de Le Iene

(Di martedì 24 novembre 2020) Ivaha archiviato il ricovero per-19 e ora racconta la sua verità su quei drammatici giorni di faccia a faccia con il Coronavirus. Dopo le dimissioni dall’ospedale di Vimercate, la cantante rivela che a salvarle la vita sarebbe stato un volto noto de Le. Ivada una “Iena” Ivatorna a parlare della sua storia di paziente, dopo aver rotto il silenzio sullo strascico emotivo che si porta dietro dopo il ricovero e lo spietato faccia a faccia con il Coronavirus. Una condizione che ora vedrebbe anche suo fratello impegnato nella stessa battaglia, motivo per cui l’apprensione non avrebbe ancora perso terreno nel suo cuore. In una intervista al quotidiano Libero, la cantante ha ripercorso i giorni della sua lotta ...

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi

Iva Zanicchi ha archiviato il ricovero per Covid-19 e ora racconta la sua verità su quei drammatici giorni di faccia a faccia con il Coronavirus. Dopo le dimissioni dall’ospedale di Vimercate, la cant ...Video Facebook/BlogSicilia – La pioggia che è caduta in queste ore sul Capoluogo siciliano ha causato qualche disagio. Come si vede nel video pubblicato da BlogSicilia, a Mondello e Ficarazzi ci sono ...