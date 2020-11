Inter, Barella: «Conte mi ha aiutato tanto in quest’anno» (Di martedì 24 novembre 2020) Nicolò Barella ha parlato delle caratteristiche che deve avere un calciatore nel suo ruolo Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ai microfoni di Uefa.com ha parlato delle caratteristiche che deve avere un calciatore nel ruolo da lui ricoperto. «La mezzala fa da raccordo tra attacco e difesa, io Interpreto il ruolo a a modo mio. Qui all’Inter una mezzala deve fare tanti inserimenti e saper fare le due fasi per aiutare i reparti. Io voglio essere il giocatore che mi chiede di essere Conte, che mi ha aiutato in quest’anno: penso di essere cresciuto nella gestione delle partite, ora so quando andare in area, aspettare o fare la giocata decisiva». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Nicolòha parlato delle caratteristiche che deve avere un calciatore nel suo ruolo Nicolò, centrocampista dell’, ai microfoni di Uefa.com ha parlato delle caratteristiche che deve avere un calciatore nel ruolo da lui ricoperto. «La mezzala fa da raccordo tra attacco e difesa, iopreto il ruolo a a modo mio. Qui all’una mezzala deve fare tanti inserimenti e saper fare le due fasi per aiutare i reparti. Io voglio essere il giocatore che mi chiede di essere, che mi hain: penso di essere cresciuto nella gestione delle partite, ora so quando andare in area, aspettare o fare la giocata decisiva». Leggi su Calcionews24.com

