Grammy 2021: tutte le nomination, da Taylor Swift e Lady Gaga a Dua Lipa (Di martedì 24 novembre 2020) Come ogni anno ecco puntuali le nomination dei Grammy Awards. La regina incontrastata di questa lista è Beyoncé con ben 9 candidature (ma dai?!), seguono Taylor Swift e Dua Lipa entrambe presenti in 6 categorie. Bene anche per Lady Gaga e Harry Styles, mentre sono state ignorate le Blackpink e anche The Weeknd (e questo è un vero scandalo). Grammy Awards 2021: tutti i nominati. ALBUM OF THE YEAR Chilombo, Jhene? Aiko Black Pumas (Deluxe Edition), Black Pumas Everyday Life, Coldplay Djesse Vol. 3, Jacob Collier Women in Music Pt. III, HAIM Future Nostalgia, Dua Lipa Hollywood's Bleeding, Post Malone Folklore, Taylor Swift RECORD OF THE YEAR "Black Parade" — Beyonce? "Colors" — Black ...

