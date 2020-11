Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci: “Non farmi passare per tro*a” (Di martedì 24 novembre 2020) Giulia Salemi al veleno su Elisabetta Gregoraci, parole di fuoco al Grande Fratello Vip 2020: “Non farmi passare per tro*a”. Giulia Salemi si scaglia contro Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello vip 2020. L’influencer, dopo un confronto con l’ex moglie di Flavio Briatore, si è sfogata con Dayane Mello tirando fuori il proprio pensiero sulla Gregoraci. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 24 novembre 2020)al veleno su, parole di fuoco al Grande Fratello Vip 2020:persi scagliaal Grande Fratello vip 2020. L’influencer, dopo un confronto con l’ex moglie di Flavio Briatore, si è sfogata con Dayane Mello tirando fuori il proprio pensiero sulla. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

2010gaietta : RT @RamaTrash8: CHE DEVASTO RAGA MARIA TERESA PIANGE PER TOMMASO CHE È ANDATO DORMIRE DI LÀ STEFANIA ARRABBIATA OPPINI NERO GIULIA SALE… - AngelaDedej : RT @oocgfvip5: Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci: “quindi lei che mi fa passare a me per accattona non mi sta bene, solo perché le… - Chasingadream85 : RT @onlyluthor: Giulia Salemi che prova a mettere pace appena scatta la scintilla mi ha già rotto le palle, io ve lo dico. Se vuole rifare… - tianjoong : ragazzi giulia salemi è troppo bona - Notiziedi_it : Giulia Salemi furiosa contro la Gregoraci: “Mi guardava dall’alto” (VIDEO) -