Ethereum Classic ETC riceverà un nuovo update di rete | “Thanos”

(Di martedì 24 novembre 2020) Due team di(ETC),Labs ed ETC Core, hanno annunciato ieri, 23 novembre, unhard fork. Il fork porterà avanti unaggiornamento dinoto come Thanos. La mossa è arrivata dopo aver raggiunto un consenso comunitario e dovrebbe avvenire tra pochi giorni, il 29 novembre.avrà unaggiornamento: Thanos Proprio mentresi avvia verso il lancio finale di2.0,si sta preparando per il suoaggiornamento, Thanos. Thanos rappresenterà effettivamente una pietra miliare importante per il progetto. LaETC mira a ...

CyberAlchemistZ : #ethereumclassic lancia il #WrappedETC ed entra in #DeFi -

