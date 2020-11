CorSport: Osimhen non ce la fa, salta il Rijeka e forse anche la Roma (Di martedì 24 novembre 2020) “Victor Osimhen salterà la partita di giovedì con il Rijeka in Europa League e con ogni probabilità darà forfait anche domenica con la Roma“. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il nigeriano accusa ancora dolore alla spalla dopo la lussazione rimediata in Nazionale, non si può rischiare di impiegarlo in campo in queste condizioni. “L’avversario da battere, questa volta, è il dolore”. Il quotidiano sportivo scrive: “In questa fase è impegnato con un programma di lavoro personalizzato e con il classico ciclo di terapie, in dosi massicce, e sebbene nei prossimi giorni andranno ovviamente in scena nuovi esami strumentali di controllo è difficile pensare di poterlo rivedere all’opera domenica in campionato. Serve pazienza, e anche cautela, ma Osi sarà valutato giorno dopo giorno”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) “Victorsalterà la partita di giovedì con ilin Europa League e con ogni probabilità darà forfaitdomenica con la“. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il nigeriano accusa ancora dolore alla spalla dopo la lussazione rimediata in Nazionale, non si può rischiare di impiegarlo in campo in queste condizioni. “L’avversario da battere, questa volta, è il dolore”. Il quotidiano sportivo scrive: “In questa fase è impegnato con un programma di lavoro personalizzato e con il classico ciclo di terapie, in dosi massicce, e sebbene nei prossimi giorni andranno ovviamente in scena nuovi esami strumentali di controllo è difficile pensare di poterlo rivedere all’opera domenica in campionato. Serve pazienza, ecautela, ma Osi sarà valutato giorno dopo giorno”. L'articolo ...

