Alfonso Signorini svela indizi su chi sono i 10 vip che entreranno al Grande Fratello

(Di martedì 24 novembre 2020) AlVip dinelle prossime settimane entrerà Cristiano Malgioglio (da me anticipato lo scorso settembre) ed altri 9 vipponi. Gli ingressi saranno scaglionati in tre puntate differenti: la Zia Malgy entrerà da solo lunedì 30 novembre, 5 di loro varcheranno la porta rossa lunedì 7 dicembre (nel corso della ventiduesima puntata), mentre i restanti 4 lo faranno lunedì 14 dicembre (durante la ventitreesima puntata). A dicembre, infatti, il reality show diandrà in onda solo di lunedì e tornerà a sdoppiarsi con il doppio appuntamento settimanale a partire dal prossimo anno.: “Al GF un volto di Temptation Island” Durante l’ultima diretta con Casa Chi,...