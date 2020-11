40 anni di “Colpa d’Alfredo” con edizione da collezione di Vasco (Di martedì 24 novembre 2020) Un album che ha fatto storia, Vasco Rossi celebra i 40 anni di Colpa d'Alfredo" con una edizione da collezione del disco, ma c'è anche un'altra grande sorpresa, molto attesa dai fan, è il cortometraggio inedito di animazione di "Anima Fragile", uno dei brani più amati di Vasco, che non aveva avuto ad oggi un videoclip. Qui breve estratto. Sony Music (Legacy Recordings) celebra "Colpa d'Alfredo" (il terzo disco di Vasco Rossi, uscito nell aprile 1980 per l etichetta Targa) con la speciale edizione da collezione della serie R> PLAY dedicata ai 40esimi anniversari dei suoi album da studio (iniziata a dicembre 2018 con la ripubblicazione del primo album " ma cosa vuoi che sia una canzone ", seguita nel settembre 2019 da "Non siamo mica ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 24 novembre 2020) Un album che ha fatto storia,Rossi celebra i 40di Colpa d'Alfredo" con unadadel disco, ma c'è anche un'altra grande sorpresa, molto attesa dai fan, è il cortometraggio inedito di animazione di "Anima Fragile", uno dei brani più amati di, che non aveva avuto ad oggi un videoclip. Qui breve estratto. Sony Music (Legacy Recordings) celebra "Colpa d'Alfredo" (il terzo disco diRossi, uscito nell aprile 1980 per l etichetta Targa) con la specialedadella serie R> PLAY dedicata ai 40esimiversari dei suoi album da studio (iniziata a dicembre 2018 con la ripubblicazione del primo album " ma cosa vuoi che sia una canzone ", seguita nel settembre 2019 da "Non siamo mica ...

CalabriaTw : #Roma Nonostante il primo freddo oggi è andato a fuoco il 25°autobus nel 2020. Ma come non era colpa del caldo? Par… - bethfuckoff : @RobChippedEdge Ti capisco ho passato gli ultimi 10 anni così per colpa loro - mikelelomb : @FasaniAndrea71 Anche alla fine. Su un lancio sulla fascia ci ha messo 3 anni per arrivare. Magari non e' colpa sua… - Toniapatty : RT @Mariva2000: @aAnnanka @vfeltri La colpa è dei genitori. Lasciar uscire una figlia di 14 o 15 anni col permesso di rientrare alle 5 del… - Graziam61 : Azz Andrea ma che cavolo dici la colpa è del lockdown??? Ma cos'hai 15 anni?#MatrimonioAPrimaVista -