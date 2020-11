Vigili a luci rosse a Roma: agenti fanno sesso in auto ma… dimenticano la radio di servizio accesa (Di lunedì 23 novembre 2020) Due Vigili in servizio, durante il turno notturno davanti al campo rom di Tor di Quinto, hanno approfittato della pausa per consumare un rapporto sessuale nell’auto di servizio. Il fatto Il fatto è accaduto la scorsa settimana e vede come protagonisti una donna di 40 anni e l’uomo poco più grande. Entrambi sono in forze al XV gruppo (zona Cassia). I due, presi dal momento, hanno però dimenticato di spegnere la radio di servizio. In centrale qualcuno ha registrato l’audio – come citano leggo.it e il fatto quotidiano – e l’ha fatto pervenire al comandante generale della polizia municipale della Capitale, Stefano Napoli. L’accaduto ha determinato l’apertura di un’indagine. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) Duein, durante il turno notturno davanti al campo rom di Tor di Quinto, hanno approfittato della pausa per consumare un rapporto sessuale nell’di. Il fatto Il fatto è accaduto la scorsa settimana e vede come protagonisti una donna di 40 anni e l’uomo poco più grande. Entrambi sono in forze al XV gruppo (zona Cassia). I due, presi dal momento, hanno però dimenticato di spegnere ladi. In centrale qualcuno ha registrato l’audio – come citano leggo.it e il fatto quotidiano – e l’ha fatto pervenire al comandante generale della polizia municipale della Capitale, Stefano Napoli. L’accaduto ha determinato l’apertura di un’indagine. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Vigili a luci rosse a Roma: agenti fanno sesso in auto ma… dimenticano la radio di servizio accesa - Rosyfree74 : RT @BabaJaga2017: In #Sardegna oggi così per dire che ancora stiamo a parlà delle discoteche di agosto invece ora tutto ok coi bar che spen… - mocettast : RT @BabaJaga2017: In #Sardegna oggi così per dire che ancora stiamo a parlà delle discoteche di agosto invece ora tutto ok coi bar che spen… - BabaJaga2017 : In #Sardegna oggi così per dire che ancora stiamo a parlà delle discoteche di agosto invece ora tutto ok coi bar ch… -