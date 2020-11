VIDEO | Studenti in classe una volta a settimana | i presidi dicono sì

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – “Il mio appello è alla ministra e a tutte le istituzioni, la scuola è un luogo sicuro, non è un focolaio, chiedere un giorno a settimana alle superiori permette ai ragazzi di non perdere il contatto con l’istituzione scuola che non è solo apprendimento ma possibilità di condividere, il danno che stanno subendo i ragazzi è forte e ce lo porteremo dietro a lungo“. Con queste parole Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’eta’ evolutiva e direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), torna sull’appello lanciato ai decisori politici affinché si permetta agli studenti delle scuole superiori di tornare in classe una volta a settimana.