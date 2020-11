Università, la pandemia non ferma le iscrizioni. La riscossa del Sud e degli atenei di provincia (Di lunedì 23 novembre 2020) Contrariamente alle previsioni e allo scetticismo dei mesi scorsi, la pandemia di Coronavirus non ha frenato le immatricolazioni nelle Università italiane, anzi. Sebbene il trend negli ultimi 15 anni abbia fatto registrare – complessivamente – una perdita di 37mila nuovi iscritti, per l’anno accademico 2020/2021 gli atenei italiani hanno registrato un aumento del +6% delle nuove iscrizioni rispetto all’anno precedente. Su un totale di 475.283 nuove matricole (numero che include i nuovi iscritti ai corsi di studio delle triennali, delle magistrali e dei corsi di studio a ciclo unico, ndr), sono ben 322.729 i giovani che han deciso di iscriversi a un ciclo di studi triennale, contro i circa 307 mila nuovi iscritti durante l’anno accademico precedente. Manfredi: «Le famiglie hanno visto nell’Università ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Contrariamente alle previsioni e allo scetticismo dei mesi scorsi, ladi Coronavirus non ha frenato le immatricolazioni nelleitaliane, anzi. Sebbene il trend negli ultimi 15 anni abbia fatto registrare – complessivamente – una perdita di 37mila nuovi iscritti, per l’anno accademico 2020/2021 gliitaliani hanno registrato un aumento del +6% delle nuoverispetto all’anno precedente. Su un totale di 475.283 nuove matricole (numero che include i nuovi iscritti ai corsi di studio delle triennali, delle magistrali e dei corsi di studio a ciclo unico, ndr), sono ben 322.729 i giovani che han deciso di iscriversi a un ciclo di studi triennale, contro i circa 307 mila nuovi iscritti durante l’anno accademico precedente. Manfredi: «Le famiglie hanno visto nell’...

