Tommaso Zorzi, il commovente racconto del coming out (Di lunedì 23 novembre 2020) Tommaso Zorzi racconterà la sua storia al Grande Fratello Vip 5, il giovane influencer si metterà a nudo per la prima volta: l'emozione è assicurata. Classe 1995, nonostante la sua giovane età Tommaso Zorzi ha più volte dimostrato di essere molto più grande di quanto è scritto nella sua carta d'identità. Dal difficile rapporto con il padre, che si è tradotto in un complicato rapporto con gli uomini, il giovane si è raccontato nella casa più spiata d'Italia. Questa sera si parlerà anche del coming out di Tommaso Zorzi, avvenuto in circostanze davvero particolari. Al tempo aveva 18 anni, si era appena trasferito in Inghilterra, e aveva intrecciato una relazione con un ragazzo di Milano, ex di una sua amica. Tornato a Milano passò un paio di giorni con ...

