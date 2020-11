Tommaso Zorzi è sicuro sul concorrente che uscirà stasera (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella stanza blu ci si appresta a vivere un’altra serata intensa, complice la presenza di Francesco Oppini al televoto contro Patrizia De Blanck, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Stefania interroga Tommaso Zorzi su chi secondo lui uscirà nella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda stasera, lunedì 23 novembre: l’influencer milanese dà una risposta immediata, mostrandosi certo sul fatto che questa sera a lasciare la Casa sarà la De Blanck. Sorprende la sensibilità dimostrata anche in questa occasione dal più grande protagonista del reality, ormai avviato verso la vittoria finale, anche se da qui a febbraio c’è ancora tanta strada da fare. La certezza di Tommaso Zorzi Già nell’appuntamento di venerdì scorso Zorzi si era dimostrato piuttosto sicuro ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020) Nella stanza blu ci si appresta a vivere un’altra serata intensa, complice la presenza di Francesco Oppini al televoto contro Patrizia De Blanck, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Stefania interrogasu chi secondo luinella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda, lunedì 23 novembre: l’influencer milanese dà una risposta immediata, mostrandosi certo sul fatto che questa sera a lasciare la Casa sarà la De Blanck. Sorprende la sensibilità dimostrata anche in questa occasione dal più grande protagonista del reality, ormai avviato verso la vittoria finale, anche se da qui a febbraio c’è ancora tanta strada da fare. La certezza diGià nell’appuntamento di venerdì scorsosi era dimostrato piuttosto...

