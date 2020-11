Tar Lazio: prevale diritto salute, nei weekend Coin resta chiusa (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – La Coin restera’ chiusa nel fine settimana, cosi’ come tutti i grandi negozi con superficie superiore a 2.500 metri quadrati, come previsto dalle Ordinanze della Regione Lazio. Nel decreto cautelare depositato oggi dal presidente della Sezione Terza Quater del Tar Lazio, che respinge l’istanza di tutela chiesta dai legali della Coin Spa, si legge che “il fondamento comune di tutti i provvedimenti – di natura e finalita’ diverse – sin qui adottati da autorita’ politiche governative, nazionali, territoriali e tecniche, e’ stato, ed e’ anche nel caso in esame, quello di assicurare, secondo il principio di massima precauzione, la salute dei cittadini, in quanto valore costituzionale primario e non negoziabile”. Respinta anche l’istanza di riapertura di una parte della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Larestera’nel fine settimana, cosi’ come tutti i grandi negozi con superficie superiore a 2.500 metri quadrati, come previsto dalle Ordinanze della Regione. Nel decreto cautelare depositato oggi dal presidente della Sezione Terza Quater del Tar, che respinge l’istanza di tutela chiesta dai legali dellaSpa, si legge che “il fondamento comune di tutti i provvedimenti – di natura e finalita’ diverse – sin qui adottati da autorita’ politiche governative, nazionali, territoriali e tecniche, e’ stato, ed e’ anche nel caso in esame, quello di assicurare, secondo il principio di massima precauzione, ladei cittadini, in quanto valore costituzionale primario e non negoziabile”. Respinta anche l’istanza di riapertura di una parte della ...

