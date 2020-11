Spal-Monza in tv: data, orario e diretta streaming quarto turno Coppa Italia 2020/2021 (Di lunedì 23 novembre 2020) La data, l’orario e le informazioni sulla diretta tv e streaming di Spal-Monza, match valido per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Sfida secca a eliminazione diretta per queste due ambiziose squadre provenienti dalla Serie B: una delle due potrà direttamente approdare agli ottavi in cui sfiderà il Sassuolo. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di martedì 24 novembre, diretta tv su Rai Sport HD e streaming su Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) La, l’e le informazioni sullatv edi, match valido per ildi. Sfida secca a eliminazioneper queste due ambiziose squadre provenienti dalla Serie B: una delle due potràmente approdare agli ottavi in cui sfiderà il Sassuolo. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di martedì 24 novembre,tv su Rai Sport HD esu Rai Play. SportFace.

Fantacalciok : Coppa Italia, SPAL – Monza: diretta live, risultato in tempo reale - messveneto : Gol sbagliati e torti arbitrali, il Pordenone va avanti a pareggi: La squadra di Tesser fa molta fatica a vincere m… - CRAPiemonteVA : #assistenti: Fabio Schirru di #Nichelino per Cittadella - Empoli, Damiano Di Iorio di #Vco per Lecce - Reggiana, Da… - Zcfnews : Serie B, 8^ giornata tabellini e cronache di tutte le gare. Sette volte Lecce, vince anche la Spal. Pareggio fra Po… - OdeonZ__ : Il Lecce ne fa 7. La Spal avanza e il Cittadella ferma l'Empoli. Pari del Monza a Pordenone… -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Monza SPAL-Monza dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Spal-Monza in tv: data, orario e diretta streaming quarto turno Coppa Italia 2020/2021

La data, l’orario e le informazioni sulla diretta tv e streaming di Spal-Monza, match valido per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Sfida secca a eliminazione diretta per queste due ambiziose ...

Prestiti Sassuolo, Settimana 9: primo centro tra i pro per Giacomo Manzari

Prestiti Sassuolo Serie A. Cristian DELL’ORCO (Spezia): non convocato, causa infortunio per Spezia-Atalanta 0-0. Edoardo GOLDANIGA (Genoa): subentra all’inizio del secondo tem ...

La data, l’orario e le informazioni sulla diretta tv e streaming di Spal-Monza, match valido per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Sfida secca a eliminazione diretta per queste due ambiziose ...Prestiti Sassuolo Serie A. Cristian DELL’ORCO (Spezia): non convocato, causa infortunio per Spezia-Atalanta 0-0. Edoardo GOLDANIGA (Genoa): subentra all’inizio del secondo tem ...