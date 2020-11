Sissi | la principessa schiava della bellezza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Laha vissuto una vita tutt’altro che felice. La cura maniacale del suo corpo e una dieta rigidissima portano nel 2020 ad interrogarci quanto i modelli proposti sul web siano reali e applicabili su di noi e quanto conta la salute prima di tutto. L’ossessione per il corpo Sfiancanti camminate di ore, ginnastica, equitazione, scherma e pattinaggio. Queste sono solo una parte delle attività che Elisabetta di Baviera svolgeva per curare la sua estetica. Educata in modo semplice e umile, per non crescere da aristocratica altezzosa, Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach aveva un animo ribelle, che chiedeva libertà prima di tutto. Questo suo spirito però venne spento dalla corte viennese. Le voci che correvano su di lei, l’importanza del rispetto dell’etichetta, i contrasti con la suocera l’Arciduchessa Sofia la portarono ad ...