Scuole riaperte a gennaio? Speciale su OS TV alle 14.30 con Vacca, Bucalo, Bortoletto e Zunino (Di lunedì 23 novembre 2020) Il dibattito sul ritorno in classe per le Scuole superiori si infiamma. Il DPCM di novembre sta scadendo e il governo pensa a quello di dicembre, che comprenderà anche i comportamenti da tenere durante le festività natalizie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) Il dibattito sul ritorno in classe per lesuperiori si infiamma. Il DPCM di novembre sta scadendo e il governo pensa a quello di dicembre, che comprenderà anche i comportamenti da tenere durante le festività natalizie. L'articolo .

folucar : RT @kleist13: @silviaballestra Nel mio paese le scuole elementari e medie, sono state chiuse a ottobre per 20 gg, riaperte per altre 15, ri… - zazoomblog : Scuole riaperte a gennaio? Speciale su OS TV alle 14.30 con Vacca Bucalo Marotta e Zunino - #Scuole #riaperte… - Uedrus : Invece per alcuni la discussione consiste nel ripetere che le scuole vanno riaperte: che è l'altra faccia della med… - infodocenti : Miozzo (CTS): “Le scuole devono essere riaperte” - SimoBenini : RT @orizzontescuola: Miozzo (CTS): “Le scuole vanno riaperte o per i ragazzi ci saranno danni incommensurabili” -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole riaperte Scuole riaperte a gennaio? Speciale su OS TV alle 14.30 con Vacca, Bucalo, Marotta e Zunino Orizzonte Scuola Cts: “Controlli e sanzioni per shopping di Natale, altrimenti terza ondata a gennaio”

Controlli e sanzioni «rigorose», altrimenti «salta tutto». E’ l’invito che arriva dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo per regolare la riapertura dei negozi in vista di Na ...

Il Governo cerca di riaprire la scuola a dicembre

Italia Il Governo cerca di riaprire la scuola a dicembre Incombono le vacanze di Natale, ma si attende la scadenza dell'attuale Dpcm. Il Cts: "E' una priorita'". Il nodo dell'adeguamento dei trasporti ...

Controlli e sanzioni «rigorose», altrimenti «salta tutto». E’ l’invito che arriva dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo per regolare la riapertura dei negozi in vista di Na ...Italia Il Governo cerca di riaprire la scuola a dicembre Incombono le vacanze di Natale, ma si attende la scadenza dell'attuale Dpcm. Il Cts: "E' una priorita'". Il nodo dell'adeguamento dei trasporti ...