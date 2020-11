Royal Family | Kate e William dicono addio al loro Cocker

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 23 novembre 2020) Con un post su Instagram hanno dettoa “Lupo” Il PrincipeMiddleton hanno dettoal, chiamato Lupo. I duchi di Cambridge hanno dato la notizia su Instagram comunicando ildolore e dispiacere per la scomparsa del cane che gli era stato regalato per lenozze nel 2011. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensington) È molto triste ma lo scorso fine settimana il nostro cane, Lupo, è passato a miglior vita. Lui è stato il cuore della nostra famiglia per i passati novi anni e ci mancherà tantissimo. Spesso il cane era stato immortalato mentre giocava con i tre figli della coppia, George, Charotte e Louis. Nella famiglia ...