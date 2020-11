Ritardi nei vaccini, Massimo Galli: "Uno scandalo" (Di lunedì 23 novembre 2020) Il primario dell'ospedale Sacco di Milano Galli si è scagliato contro i Ritardi nelle consegne delle dosi di vaccino antinfluenzale. Vaccino antinfluenzale, il primario Galli: “Ritardo inconcepibile” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020) Il primario dell'ospedale Sacco di Milanosi è scagliato contro inelle consegne delle dosi di vaccino antinfluenzale. Vaccino antinfluenzale, il primario: “Ritardo inconcepibile” su Notizie.it.

Beatric09656317 : RT @Gaia93712891: #23novembre 1980 ?????????? in #?????????????? Paesi rasi al suolo, una tragedia umana enorme (3000 ??????????, più ???? 8000 ???????????? e 300m… - Gaia93712891 : #23novembre 1980 ?????????? in #?????????????? Paesi rasi al suolo, una tragedia umana enorme (3000 ??????????, più ???? 8000 ????????????… - ummiririnenti : Finchè vita avrò mai dimenticherò quei giorni e soprattutto le parole di NONNO PERTINI nostro Presidente della Repu… - Tg1Raiofficial : In quei terribili giorni l'allora Presidente della Repubblica Sandro #Pertini il 25 novembre 1980 visitò i luoghi d… - cherubriella : La distruzione durò 90 secondi, poi giunse il tempo di dolorosa attesa nei ritardi e negli scempi della mai conclus… -

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Sono trascorsi quarant’anni dall’immane tragedia provocata dal terremoto che devastò l’Irpinia e ...

Mattarella “Serve impegno comune come per sisma in Irpinia”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi quarant’anni dall’immane tragedia provocata dal terremoto che devastò l’Irpinia e la Basilicata, colpendo anche parte della Puglia”. Lo afferma in una dichiarazione ...

