"Quando li vedo così mi viene il vomito". GF Vip: scoppia un altro caso choc. Stavolta riguarda Tommaso Zorzi e Francesco Oppini e il web chiede provvedimenti (Di lunedì 23 novembre 2020) Dayane Mello sembra proprio innamorata di Francesco Oppini, questo lo ha praticamente dimostrato sin dai primi giorni ed è gelosa, di tutti. Ma anche con lo stesso Oppini con il quale la modella brasiliana ha un rapporto piuttosto conflittuale. L'ultima frecciatina nei sui confronti, durante una chiacchierata con Rosalinda, è in relazione all'amicizia tra Francesco e Tommaso. In una chiacchierata in veranda con la sua amica Rosalinda, Dayane Mello non nasconda il suo fastidio nei confronti di alcuni concorrenti del reality. In particolare, la modella commenta l'amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Lo fa, però, utilizzando dei termini piuttosto forti, che non sono passati inosservati. Le immagini sono diventate virali sui ...

