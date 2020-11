Klaus Davi lancia il suo libro “I killer della ‘ndrangheta” con uno spot choc in cui i boss ballano in manette / Il video (Di lunedì 23 novembre 2020) Il massmediologo Klaus Davi ha lanciato il suo libro I killer della ‘ndrangheta, edito da Piemme e in uscita domani in tutte le librerie e online, con un video choc in cui mostra i boss del mafie mentre ballano in manette. Nel libro, Davi svela dieci sconcertanti ritratti di assassini, killer che non hanno esitato a fare decine di vittime, tra cui donne e bambini. Entrare nella loro mente è un viaggio inquietante e insieme illuminante. Perché se oggi la mafia dei colletti bianchi non uccide quasi più, l’omicidio rimane un’estrema soluzione sempre ben presente nella memoria collettiva, con tutto il suo potenziale di potere e di paura. È così che la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 23 novembre 2020) Il massmediologohato il suo‘ndrangheta, edito da Piemme e in uscita domani in tutte le librerie e online, con unin cui mostra idel mafie mentrein. Nelsvela dieci sconcertanti ritratti di assassini,che non hanno esitato a fare decine di vittime, tra cui donne e bambini. Entrare nella loro mente è un viaggio inquietante e insieme illuminante. Perché se oggi la mafia dei colletti bianchi non uccide quasi più, l’omicidio rimane un’estrema soluzione sempre ben presente nella memoria collettiva, con tutto il suo potenziale di potere e di paura. È così che la ...

Klaus Davi, il massmediologo delle polemiche che è tornato al centro delle cronache per il nuovo spot sul suo libro in uscita nei prossimi giorni. Nel promo, realizzato in collaborazione con il giovan ...

