Il Sassuolo è una grande squadra e per favore non chiamatela sorpresa (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Sassuolo al secondo posto non deve sorprendere. In casa neroverde nulla è lasciato al caso Il Sassuolo è una grande squadra! Lo è diventata nel corso degli anni, è cresciuta, ha perso e si è presa i complimenti per il bel gioco che si pensava non potesse portare a simili risultati, e ora raccoglie i frutti di un lavoro iniziato tantissimi anni fa. Un quadro societario ben delineato con Mapei a investire, Giovanni Carnevali plenipotenziario, Giovanni Rossi ds, Francesco Palmieri responsabile del settore giovanile, Roberto De Zerbi allenatore e anche manager, bravo a suggerire i calciatori da acquistare e anche a convincerli a vestirsi di neroverde (l’ultimo caso ad esempio è stato Maxime Lopez) e una squadra che va in campo e che sa benissimo cosa fare. Lo si è visto soprattutto a Napoli, con tanti ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilal secondo posto non deve sorprendere. In casa neroverde nulla è lasciato al caso Ilè una! Lo è diventata nel corso degli anni, è cresciuta, ha perso e si è presa i complimenti per il bel gioco che si pensava non potesse portare a simili risultati, e ora raccoglie i frutti di un lavoro iniziato tantissimi anni fa. Un quadro societario ben delineato con Mapei a investire, Giovanni Carnevali plenipotenziario, Giovanni Rossi ds, Francesco Palmieri responsabile del settore giovanile, Roberto De Zerbi allenatore e anche manager, bravo a suggerire i calciatori da acquistare e anche a convincerli a vestirsi di neroverde (l’ultimo caso ad esempio è stato Maxime Lopez) e unache va in campo e che sa benissimo cosa fare. Lo si è visto soprattutto a Napoli, con tanti ...

ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - Italpress : Il Sassuolo di De Zerbi è una squadra seria…di Italo Cucci - CorriereCitta : Il Sassuolo di De Zerbi è una squadra seria…di Italo Cucci - Hart82Sci : @macho_morandi Stamattina il 'signore' che ha detto una cosa del genere pompava il Sassuolo come se non ci fosse un… - Daniele91Nap : Una volta il San Paolo era il fortino del Napoli Quest'anno già 3 sconfitte su 5 partite giocate a Fuorigrotta N… -