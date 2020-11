Il prezzo del greggio aumenta tra l’ottimismo dei vaccini e l’imminente incontro OPEC+ (Di lunedì 23 novembre 2020) Il prezzo del greggio sta scoppiando al rialzo. Il Brent ha superato il livello di 45$ arrivando a 45,78$. Allo stesso modo, il WTI ha superato il livello di 43$ attestandosi a 43,03$. Gli investitori stanno reagendo alle notizie positive sul possibile avvio delle procedure di vaccinazione contro il coronavirus a metà dicembre. Inoltre, è prevista una riunione OPEC+ per l’inizio della prossima settimana. Gli analisti si aspettano che gli Stati membri mantengano ulteriori tagli all’offerta di petrolio per i primi 3 mesi del 2021. prezzo del petrolio greggioIl mercato del greggio è ottimista sull’inizio dei vaccini contro il coronavirus C’è un maggiore ottimismo sul fatto che le vaccinazioni contro il coronavirus negli Stati Uniti inizieranno tra meno di un mese; ... Leggi su invezz (Di lunedì 23 novembre 2020) Ildelsta scoppiando al rialzo. Il Brent ha superato il livello di 45$ arrivando a 45,78$. Allo stesso modo, il WTI ha superato il livello di 43$ attestandosi a 43,03$. Gli investitori stanno reagendo alle notizie positive sul possibile avvio delle procedure di vaccinazione contro il coronavirus a metà dicembre. Inoltre, è prevista una riunioneper l’inizio della prossima settimana. Gli analisti si aspettano che gli Stati membri mantengano ulteriori tagli all’offerta di petrolio per i primi 3 mesi del 2021.del petrolioIl mercato delè ottimista sull’inizio deicontro il coronavirus C’è un maggiore ottimismo sul fatto che le vaccinazioni contro il coronavirus negli Stati Uniti inizieranno tra meno di un mese; ...

(Milano, 23 novembre 2020) - Da quando sono stati diffusi maggiori dettagli sui vaccini anti Covid i mercati finanziari sono stati presi da una ...

