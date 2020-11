Family Photo from Today' s Opening Session of the G20 Riyadh Summit

intornoAlTempo : RT @Gabriel85766922: #daQuanto mi dicevo di aprire bene gli occhi,poi all’improvviso fu luce #unTemaAlGiorno ,buongiorno #family https://t.… - Maria70221974 : RT @antocoppola60: #maQuanto mi ami??? Buongiorno #family ????? #unTemaAlGiorno - SoniaSamoggia : RT @Gabriel85766922: #daQuanto mi dicevo di aprire bene gli occhi,poi all’improvviso fu luce #unTemaAlGiorno ,buongiorno #family https://t.… - CassandraTesta : [Memories] Viaggi con bambino: alcuni piccoli consigli #Bambini #Travel #Family - Rosy26008342 : RT @AlePol65_2: ???? BUONGIORNO E BUON INIZIO DELLA SETTIMANA A TUTTA LA #FAMILY ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Family Photo

La Sicilia

RIYADH, Saudi Arabia, Nov. 20, 2020 /PRNewswire/ -- The Saudi G20 Presidency is pleased to share a family photo of the G20 leaders projected this evening on the walls of the UNESCO World Heritage Site ...Il nuovo 44 piedi costruito interamente da Cantiere del Pardo conferma il suo perfetto equilibrio tra performance cruising e racing ...