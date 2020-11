Donne scrittrici, perché le scuse di Laterza non bastano (Di lunedì 23 novembre 2020) Alessandro Laterza, tra i più celebri editori italiani, ha affermato di non conoscere valenti scrittrici contemporanee poiché scrivere non ha a che fare con «trama, personaggi, soggetto» ma con l’«avere uno “stile”, un proprio uso di lessico, sintassi, figure retoriche». Non lo afferma a chiare lettere ma quel «cerco lumi sulle scrittrici italiane contemporanee» lo sottintende in maniera limpida: per Laterza le decine di autrici contemporanee di valore che abbiamo sono capaci solo di creare trame e personaggi di livello – si veda Elena Ferrante e la sua saga L’amica geniale, successo mondiale – senza per avere uno stile proprio. Visto che nella bio l’editore scrive “Casa editrice Laterza – solo opinioni personali” viene spontaneo il suggerimento di eliminare la prima parte della frase se si vuole ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 novembre 2020) Alessandro, tra i più celebri editori italiani, ha affermato di non conoscere valenticontemporanee poiché scrivere non ha a che fare con «trama, personaggi, soggetto» ma con l’«avere uno “stile”, un proprio uso di lessico, sintassi, figure retoriche». Non lo afferma a chiare lettere ma quel «cerco lumi sulleitaliane contemporanee» lo sottintende in maniera limpida: perle decine di autrici contemporanee di valore che abbiamo sono capaci solo di creare trame e personaggi di livello – si veda Elena Ferrante e la sua saga L’amica geniale, successo mondiale – senza per avere uno stile proprio. Visto che nella bio l’editore scrive “Casa editrice– solo opinioni personali” viene spontaneo il suggerimento di eliminare la prima parte della frase se si vuole ...

giornalettismo : #Laterza sulle #donne scrittrici valenti in Italia non pervenute chiede scusa ma sarebbe bastato riflettere prima d… - fuffologa : @alesslat @fedezic Pochi gg fa Elena Ferrante ha pubblicato una lista di libri pazzeschi scritti da donne. Iniziere… - crialicata : @chiara_valerio @alesslat Però lui non ha detto che non conosce donne scrittrici.Ha fatto una domanda molto più spe… - booklovers_dv : RT @fedezic: @alesslat Le consiglio questo saggio che racconta il Novecento attraverso le voci delle scrittrici italiane. Un saggio che fa… - emevov : siamo circondati da grandi scrittici e non ce ne siamo mai accorti, 'gnoranti che siamo. (Quanto mancano, davvero… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne scrittrici Donne scrittrici, perché le scuse di Laterza non bastano Giornalettismo.com 10 libri da leggere durante il lockdown per viaggiare stando fermi

Abbiamo stilato una lista di dieci libri da leggere durante il lockdown. I romanzi presenti molto diversi tra loro ma sono legati dal tema del viaggio.

Italia finalista a 16 days 16 films, contro violenza donne

ROMA, 23 NOV - C'è anche l'Italia con due opere in concorso: "Reshma" della regista romana Livia Alcalde, una produzione italo-americana ispirata alla storia vera della ragazza indiana Reshma Qureshi, ...

Abbiamo stilato una lista di dieci libri da leggere durante il lockdown. I romanzi presenti molto diversi tra loro ma sono legati dal tema del viaggio.ROMA, 23 NOV - C'è anche l'Italia con due opere in concorso: "Reshma" della regista romana Livia Alcalde, una produzione italo-americana ispirata alla storia vera della ragazza indiana Reshma Qureshi, ...