Daydreamer anticipazioni: CAN e YIGIT tornano a incontrarsi e… (Di lunedì 23 novembre 2020) La prima stagione di Daydreamer – Le Ali del Sogno si concluderà con uno spiacevole colpo di scena: a causa degli intrighi mossi da Huma (Ipek Tenolcay) e l’editore YIGIT (Utku Ates), Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) litigheranno e decideranno di troncare la loro relazione. Un anno dopo tutti questi accadimenti, i telespettatori si troveranno dunque di fronte ad uno scenario del tutto nuovo… Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dal 29 novembre al 4 dicembre 2020 Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: il litigio di Can e Sanem Se avete seguito i nostri post dedicati alle anticipazioni sulle future puntate italiane della telenovela, sapete già che YIGIT e Huma si accorderanno per far pensare a Sanem che Can abbia bruciato il manoscritto del suo primo romanzo, ormai ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 23 novembre 2020) La prima stagione di– Le Ali del Sogno si concluderà con uno spiacevole colpo di scena: a causa degli intrighi mossi da Huma (Ipek Tenolcay) e l’editore(Utku Ates), Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) litigheranno e decideranno di troncare la loro relazione. Un anno dopo tutti questi accadimenti, i telespettatori si troveranno dunque di fronte ad uno scenario del tutto nuovo… Leggi anche: UNA VITA,dal 29 novembre al 4 dicembre 2020– Le Ali del Sogno, trame: il litigio di Can e Sanem Se avete seguito i nostri post dedicati allesulle future puntate italiane della telenovela, sapete già chee Huma si accorderanno per far pensare a Sanem che Can abbia bruciato il manoscritto del suo primo romanzo, ormai ...

