Dayane Mello, la frase sul rapporto tra Oppini e Zorzi fa discutere: 'Li vedo e mi viene il...' (Di lunedì 23 novembre 2020) Dayane Mello al vetriolo contro Francesco Oppini e il suo rapporto con Tommaso Zorzi. Lei e Rosalinda ritengono che il commentatore sportivo sia una persona falsa e che stia con l'influencer per ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020)al vetriolo contro Francescoe il suocon Tommaso. Lei e Rosalinda ritengono che il commentatore sportivo sia una persona falsa e che stia con l'influencer per ...

xsunnylali : Rosalinda io ti capisco benissimo, sei sotto un treno chiamato Dayane Mello, ma chi non lo sarebbe? #rosmello - etzotom : Questo video mi manda in bestia, tutt’ora. “ si vedeva “ dice Dayane Mello, omofoba del cazzo - Reb183 : RT @rosalindamood_: #GFVIP buonanotte solo a Rosalinda Cannavò e Dayane Mello che stasera ci regalano gioie???? - Asia88441548 : RT @rosalindamood_: #GFVIP buonanotte solo a Rosalinda Cannavò e Dayane Mello che stasera ci regalano gioie???? - alexthequeeen_ : RT @ImRadioactive__: Buonanotte a Dayane Mello che ha triggerato tutti pure con un semplice sondaggio. The power she has. #GFVIP https://t… -