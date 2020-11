Coronavirus, Conte: «Zone rosse via a fine mese se trend continua. Misure ad hoc per Natale» (Di martedì 24 novembre 2020) «Sullo spostamento tra regioni a Natale - ha detto Conte - ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così a fine mese non avremo più Zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede Misure ad hoc. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Mentre per consentire la tradizione dei regali, il governo cercherà di dilatare gli orari dei negozi» Leggi su firenzepost (Di martedì 24 novembre 2020) «Sullo spostamento tra regioni a- ha detto- ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così anon avremo più. Tuttavia, il periodo natalizio richiedead hoc. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Mentre per consentire la tradizione dei regali, il governo cercherà di dilatare gli orari dei negozi»

