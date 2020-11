Chiara Ferragni mette la mano sul “pene” di Fedez: lui non ci sta – VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) Ormai la casa dei Ferragnez è veramente una gasba, le scene strane si sprecano e questa è veramente da morire. Ferragnez – InstagramFedez e Chiara Ferragni sono senza se e senza ma la coppia più in vista d’Italia e la loro casa sembra un po come quella del Grande Fratello, dal momento che essendo due star dei social, pubblicano tutto quello che li riguarda. Diciamo che il profilo di lei è molto professionale e viene utilizzato per scopi commerciali. Tanto che la maggior parte delle storie/post riguardano sponsorizzazioni. Solo in alcuni casi troviamo scorci di vita quotidiana. Per Fedez il discorso è totalmente diverso, lui usa i suoi social per condividere qualsiasi cosa, dagli spot commerciali ai momenti da ridere. Tanto che il suo profilo fa spesso da backstage per i post della moglie. Leggi anche ... Leggi su kronic (Di lunedì 23 novembre 2020) Ormai la casa dei Ferragnez è veramente una gasba, le scene strane si sprecano e questa è veramente da morire. Ferragnez – Instagramsono senza se e senza ma la coppia più in vista d’Italia e la loro casa sembra un po come quella del Grande Fratello, dal momento che essendo due star dei social, pubblicano tutto quello che li riguarda. Diciamo che il profilo di lei è molto professionale e viene utilizzato per scopi commerciali. Tanto che la maggior parte delle storie/post riguardano sponsorizzazioni. Solo in alcuni casi troviamo scorci di vita quotidiana. Peril discorso è totalmente diverso, lui usa i suoi social per condividere qualsiasi cosa, dagli spot commerciali ai momenti da ridere. Tanto che il suo profilo fa spesso da backstage per i post della moglie. Leggi anche ...

