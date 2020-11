Villaricca-Mugnano | auto si schianta violentemente in un muro

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca Mugnano

Napoli.zon

CAMPANIA – Durante la conferenza stampa di ieri De Luca, riguardo alla riapertura scuole, è stato molto chiaro: “È probabile che non si riapra”. Così facendo non ha fatto altro che preparare le famigl ...«È probabile che non si riapra». Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha messo le mani avanti, come si suol dire, e nel consueto intervento social del venerdì ...