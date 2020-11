Ultime Notizie Roma del 22-11-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 22 novembre 2020)dailynews radiogiornale domenica 22 novembre Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno informazione economia in primo piano il governo al lavoro su uno speciale extra Cash back di Natale un rimborso del 10% fino a €150 aggiuntivo rispetto alle misure di aprirti per le spese effettuate con carte app dicembre ed entro la fine dell’anno che a dicembre fra 10 acquisti e rimorchio arriverà sul conto corrente da viceministro dell’economia Laura Castelli fate vere che si sta lavorando per far ripartire le rateizzazioni decadute prevedendo le sospensioni della rottamazione ter saldo e stralcio o impostando una rottamazione frizzante una riforma della riscossione che stracci le vecchie cartelle che non sono più riscuotibili emergenza covid dovrebbe essere avverte l’Europa che sennò non si apprezzerà modo corretto ci sarà una terza Ondata della pandemia ...