Pippo Inzaghi: "Prima di questa partita nessuno ci dava scampo, invece abbiamo fatto un'impresa"

Dopo la vittoria sulla Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi. "Sono orgoglioso di questi ragazzi, sono fantastici. Prima di questa partita nessuno ci dava scampo e invece abbiamo fatto un'impresa a dimostrazione del carattere che abbiamo. Con me hanno fatto 46 partite e ne avranno sbagliate 2, tra cui quella con lo Spezia prima della sosta. Sappiamo che con l'organizzazione e lo spirito possiamo sopperire anche alle differenze tecniche. Oggi abbiamo rischiato praticamente mai, forse solo alla fine con Vlahovic. Sono felice per loro. La squadra ha sempre avuto le sue certezze, nonostante le tante assenze di oggi. Questo è importante.

