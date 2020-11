Paradisi fiscali | come essere “frugali” con i soldi degli altri

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 nov – Noveattraggono ogni anno il 42%investimenti diretti esteri globali e oltre il 40% dei profitti realizzati dalle multinazionali, con un “profit shifting” di circa 741 miliardi l’anno sottratti alle altre economie. Questo è ciò che emerso dalla trentunesima edizione del Workshop Finanza 2020 organizzato dall’European House-Ambrosetti. Non è la prima volta che questo tema viene discusso. Quando, però, si chiude la kermesse tutto torna inesorabilmenteprima. In questo consesso perfino i liberisti si scagliano contro il comportamento delle multinazionali. Multinazionali alla ricerca di una tassazione agevolatadicevamo la denuncia non parte da un giornale comunista. A lanciare il grido d’allarme è il direttore de Il Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, che ha ...