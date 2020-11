"Non rompere più i cog***". Da Ballando a Domenica In, disastro Mariotto a Domenica In: protesta clamorosa (Di domenica 22 novembre 2020) A Domenica In telespettatori in rivolta contro Guillermo Mariotto. Prima parte dedicata ai protagonisti di Ballando con le stelle, il talent vip di Milly Carlucci la cui finalissima è andata in onda su Raiuno poche ore prima. Ha vinto Gilles Rocca, davanti a Paolo Conticini, ma a rubare la scena sono stati spesso i giudici. Da Selvaggia Lucarelli a Carolyn Smith, da Fabio Canino (con tanto di battutaccia politica su Salvini, davanti a Elisa Isoardi) allo stesso Mariotto. Sabato sera, un giudizio molto cattivo su Rocca ha attirato la risposta piccata del concorrente e il commento salace della Carlucci: "Te la sei cercata". Da Mara Venier, il folkloristico Mariotto viene subissato di critiche, che arrivano fino agli insulti. Su Twitter, tra le tante battute di spicco, ne segnaliamo due: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) AIn telespettatori in rivolta contro Guillermo. Prima parte dedicata ai protagonisti dicon le stelle, il talent vip di Milly Carlucci la cui finalissima è andata in onda su Raiuno poche ore prima. Ha vinto Gilles Rocca, davanti a Paolo Conticini, ma a rubare la scena sono stati spesso i giudici. Da Selvaggia Lucarelli a Carolyn Smith, da Fabio Canino (con tanto di battutaccia politica su Salvini, davanti a Elisa Isoardi) allo stesso. Sabato sera, un giudizio molto cattivo su Rocca ha attirato la risposta piccata del concorrente e il commento salace della Carlucci: "Te la sei cercata". Da Mara Venier, il folkloristicoviene subissato di critiche, che arrivano fino agli insulti. Su Twitter, tra le tante battute di spicco, ne segnaliamo due: ...

